Von Montag an bis zum 22. März fahren auf der Lößnitzgrundbahn (Radebeul-Ost - Moritzburg - Radeburg) und die Weißeritztalbahn (Freital-Hainsberg - Dippoldiswalde - Kurort Kipsdorf) keine Züge. Die planmäßige Streckensperrung werde für Reparaturarbeiten an den Strecken und an Fahrzeugen genutzt, hieß es von der Sächsischen Dampfeisenbahn-Gesellschaft (SDG). Mitarbeitende würden in den drei Woche geschult.