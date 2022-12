Das Gericht deutete an, dass es die Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht zwingend abwarten müsse und setzte die Verhandlung fort. Die Einstufung Maiers durch den Verfassungsschutz und seine Eignung als Richter seien aus Sicht der Richter unterschiedliche Sachverhalte. Die Juristen gingen im vollbesetzten Gerichtssaal einzeln Äußerungen und Tweets Maiers durch. Das sächsische Justizministerium hatte diese angebracht, um zu beweisen, dass Maier eine Gefahr für die Rechtspflege sei.

Gericht will Äußerungen Maiers als Abgeordneter berücksichtigen

Das Dienstgericht für Richter will bei seiner Entscheidung auch Tatsachen berücksichtigen, die in die Zeit Maiers als Abgeordneter fallen. "Hierbei handelt es sich um Äußerungen und Verhaltensweisen von Herrn Maier, die außerhalb des Bundestags gefallen sind oder sich ereignet haben", sagte der Vorsitzende Richter des Dienstgerichts, Hanns-Christian John. Bei einer "Rückkehr in das Richteramt müsse nachgewiesen werden, dass der Richter jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik" eintrete. Jens Maier saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag, Bildrechte: dpa

Maier war bei einem AfD-Landesparteitag mit der Bemerkung aufgefallen: "Wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, der macht irgendetwas verkehrt."

Dienstgericht: Vertrauen in unabhängige Justiz beschädigt

Im März 2022 hatte das Dienstgericht Maier vorläufig die Führung der Amtsgeschäfte untersagt. Zur Begründung verwies das Gericht vor allem auf Maiers Aktivitäten im Zusammenhang mit dem aufgelösten "Flügel" der AfD. Es sei zu befürchten, dass Maier aufgrund seiner exponierten damaligen Tätigkeit in dem rechtsnationalen Lager der AfD um Björn Höcke in der Öffentlichkeit als Rechtsextremist wahrgenommen werde. Dadurch könne das öffentliche Vertrauen in eine unabhängige Justiz beschädigt werden.

Der gebürtige Bremer hatte sein Mandat bei der Bundestagswahl 2021 verloren und wollte danach in den Justizdienst zurückkehren. Im März dieses Jahres wies ihm die sächsische Justizministerin einen Posten als Amtsrichter am Amtsgericht Dippoldiswalde zu. Kurz danach untersagte ihm das Richterdienstgericht in Leipzig auf Antrag der Ministerin vorläufig seine Richter-Tätigkeit. Justizministerin Katja Meier (Grüne) hat beim Dienstgericht beantragt, Maier in den Ruhestand zu versetzen. Bildrechte: imago images/photothek

Richterdienstgericht Das Dienstgericht für Richter in Leipzig tagt äußerst selten - in diesem Jahr gibt es bislang nur zwei Aktenzeichen, beide gehören zur Causa Maier. Grundlage für das Verfahren ist Paragraf 31 des Richtergesetzes. Danach kann ein Richter auch in den Ruhestand versetzt werden, "wenn Tatsachen außerhalb seiner richterlichen Tätigkeit eine Maßnahme dieser Art zwingend gebieten, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden".

dpa/Justizministerium Sachsen

Selbst wenn das Gericht Maier erlaubt, in die Justiz zurückzukehren, sind die Rechtsmittel gegen ihn noch nicht ausgeschöpft. Parallel zu den Verfahren vor dem Dienstgericht hatte das Landgericht Dresden ein Disziplinarverfahren gegen den AfD-Politiker eingeleitet. SPD, Grüne und die oppositionellen Linken hatten sich zusätzlich zu den Verfahren für eine Richteranklage gegen Maier ausgesprochen.