Der Freistaat finanziert den Bau mit 20 Millionen Euro. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach bei dem Festakt von einem "weiteren Meilenstein, um auf Spitzenniveau neue Methoden für die Prävention und Behandlung von Krebserkrankungen zu entwickeln und so Leben zu retten."

Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender des DKFZ, sieht in den Zukunftstechnologien "immenses Potenzial" für Tumordiagnostik und -therapie. Dresden biete mit der TU Dresden, dem größten industriellen Cluster für Mikroelektronik in Europa und einem besonders gründerfreundlichen Klima "beste Voraussetzungen für grundlegende Entwicklungen in diesem Bereich", sagte Baumann.