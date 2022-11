Dämpfen teurere Preise die Kauflust?

Auch Beate Mikulcak freut sich über die Eröffnung. Sie steht warm angezogen mit Mütze und Schal in einem kleinen Laden, hinter ihr stehen aufwändig gestaltete Schwibbögen, Stufenpyramiden und Räuchermännchen. Sie ist froh, dass die lange Zeit des Wartens vorbei ist. Auch wenn die Verkäuferin in den vergangenen beiden Jahren viel erlebt hat: "Hier ist der Herr Drosten", ruft sie enthusiastisch und zeigt ein Räuchermännchen, der wie der Virologe Christian Drosten aussieht - mit lockigem Haar und Maske vor dem Gesicht. "Der ist in der Corona-Zeit in zehn bis 20 Länder gegangen. Der ist bis in die USA verkauft worden."

Angst, dass durch Inflation und gestiegene Preise die Menschen nun weniger Geld ausgeben können, hat sie keine, "weil sie jetzt zwei Jahre lang kein Geld auf den Weihnachtsmärkten ausgeben konnten." Beate Mikulcac freut sich, dass es auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden endlich wieder losgeht. Sie verkauft zum Beispiel Schwibbögen aus dem Erzgebirge. Bildrechte: MDR/Julian Wallner

Wenige Stände weiter macht sich Riko Raimer hingegen etwas Sorgen. Er arbeitet an einem Süßwarenstand, Lebkuchenherzen baumeln ihm vor der Nase. "Ich weiß es ja selbst, dass man auf das Geld achten muss."

Wir unterstützen die Händler. Christian Arelt Besucher auf dem Weihnachtsmarkt

Dennoch hoffen er und die rund 230 Händlerinnen und Händler, dass die Kaufkraft der erwarteten 2,5 Millionen Besucher nicht nachgelassen hat. Zumindest der Eröffnungsabend gibt Anlass für Optimismus. Christian Arelt aus Sonneberg in Thüringen will sich von den gestiegenen Preisen nicht abschrecken lassen: "Wir unterstützen die Händler, dafür geht man arbeiten. Das muss man mitnehmen. Das werde ich definitiv nicht bereuen." Auch Karola Rabowski aus der Oberlausitz machen die gestiegenen Preise nichts aus: "Ich gönn' den Verkäufern das auch. Dann wird auf was anderes verzichtet, man muss ja nicht immer neue Klamotten kaufen." Bis zum 24. Dezember hat der Striezelmarkt geöffnet. Nicht fehlen darf der Herrnhuter Stern, der den Stern von Bethlehem symbolisiert. Bildrechte: MDR/Julian Wallner

Glühwein für 4,50 Euro

Schwungvoll stellt Olga Oese den Glühwein auf den Tresen. Auch ihr ist die Freude bei der Arbeit ins Gesicht geschrieben. Sie ist Teil der Familienkelterei Oese aus Ottendorf-Okrilla. Angst, dass die Menschen weniger Glühwein trinken hat sie keine - auch wenn eine Tasse in diesem Jahr 4,50 Euro kostet. "Schauen Sie sich um, es ist voll." Der Striezelmarkt in Dresden ist der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Für viele Menschen ist ein Besuch in der Weihnachtszeit ein Muss. Bildrechte: MDR/Julian Wallner