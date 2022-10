Salome ist Teamplayer, aufgeschlossen und neugierig, wie ihre Kollegen sie beschreiben, und die erste Sorbin in diesem Amt. Sie wuchs in der Bäckerei ihrer Eltern in der Lausitz auf, einem Siedlungsgebiet der nationalen Minderheit, und kennt das Metier von klein auf. "Sowohl das Handwerk als auch unsere sorbischen Sitten und Gebräuche haben mich tief geprägt", berichtete sie. In ihrer Freizeit schraubt sie selbst an ihrer kultigen alabasterweißen Schwalbe herum, einem Moped aus DDR-Zeiten, mit der sie zum ersten Termin rauschte.