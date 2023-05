Trotzdem wundert er sich schon, dass mitten im Landschaftsschutzgebiet so einfach Bäume gefällt werden dürfen. Der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung von Landschaftsschutzgebieten stehe rechtlich zunächst nichts entgegen, erklärt die Leipziger Umweltrechtsanwältin Dr. Franziska Hess: "Die Landschaftsschutzgebiete sind nicht so strikt geschützt wie ein Naturschutzgebiet oder Nationalparks und die europäischen FFH-Gebiete."

Dort gelten bundes- oder EU-weite Regeln. Bei Landschaftsschutzgebieten legen die zuständigen Landkreise oder Kommunen fest, was in Sachen Land- oder Forstwirtschaft etwa geht. Nicht unproblematisch, so Rechtsanwältin Hess, denn Land- oder Forstwirtschaft seien nicht in jedem Fall naturnah und naturerhaltend.