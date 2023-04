Mehrere dicke Buchenstämme liegen am Hang unterhalb des Schlosses Lichtenwalde auf dem Waldboden. Die Naturschützer vom Naturschutzbund Sachsen (NABU) sind darüber wütend und fassungslos. Der neue Besitzer des Waldes hat zum wiederholten Mal aus ihrer Sicht gesunde kräftige Bäume gefällt, sagt NABU-Chef Tobias Mehnert.

"Das sind ganz gesunde Bäume. Man sieht es auch - hier vorn haben wir eine Roteiche, dahinter eine Buche. Das sind ganz große, starke Stämme." Würde man so etwas im Amazonasgebiet sehen, dann wäre der Aufschrei bei der Europäischen Union groß. "Hier vor Ort in Deutschland, im Landkreis Mittelachsen, wird so etwas als 'Wegesicherungsmaßnahme' oder Ähnliches deklariert und man holt die Bäume aus einem Naturschutzgebiet heraus."