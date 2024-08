Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) verwies auf die bestehenden innovativen Schulkonzepte und Angebote der Stadt. Nun komme eines für künftige Generationen an Auszubildenden in den Bereichen Mikrotechnologie, Mechatronik, Fachinformatik, Elektronik, Elektroanlagenmontage und IT-Systemelektronik dazu, so der Oberbürgermeister.

Als Silicon Saxony wird die Mikroelektronik- und Halbleiterindustrie rund um Dresden in Anlehnung an das Silicon Valley in Kalifornien genannt. Vor einer Woche hatte das taiwanesische Unternehmen TSMC mit dem Bau einer neuen Fabrik begonnen. Damit kommt auch der weltweit größte Auftragsproduzent von Silizium-Mikroelektronik nach Europa und in den Dresdner Norden. Auch große Firmen der Branche wie Infineon oder Bosch erweitern derzeit ihre Kapazitäten.