Für den Neubau der in Teilen eingestürzten Carolabrücke in Dresden könnte sich Carbonbeton anbieten. Das neuartige Material wäre bestens für die Elbquerung geeignet, sagte Professor Manfred Curbach, Leiter des Instituts für Massivbau der Technischen Universität Dresden und Carbonbeton-Fachmann.

In der sächsischen Landeshauptstadt ist die Carbonbetonforschung zu Hause, mit entsprechendem Know-how sowie Erfahrungen und erfolgreichen Innovationen in der Praxis, auch im Brückenbau. So steht mit "Cube" das weltweit erste Carbonbetonhaus in Dresden. Außerdem gibt es in der Stadt eine Sporthalle als erstes öffentliches Gebäude mit einer Carbonbetondecke, die 19 Meter überspannt.