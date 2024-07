Willkommen in Versailles, am Hofe Ludwigs des XVI., dessen Welt bekanntlich am Ende war, schon lange bevor der Monarch den Kopf verlieren sollte. Wovon der gute Mann zu Beginn des Stücks aber noch nichts zu ahnen scheint. "Es lärmt der Pöbel draußen auf der Straße, das stört mich, wenn ich pudere meine Nase", hat Regisseur und Autor des Stücks, Peter Förster, da gereimt.

Humorvolles Stück über eine blutige Revolution

Peter Förster, der Mann, den man guten Gewissens einen Impressario alter Theaterschule nennen darf, hat sich mit seinem Ensemble in diesem Sommer der französischen Revolution verschrieben. Wie der Titel "Marie Antoinette – Revolutionen sind nicht nett" ahnen lässt, handelt es sich diesmal um ein blutiges Sommerspektakel – wobei Revolutionen, wie die Geschichte gerade hier in der Region lehrt, ja durchaus auch friedliche sein können, aber nicht müssen.

Förster sagte MDR KULTUR, er habe als Ostdeutscher, der in Dresden aufgewachsen ist, in der Schule gelernt, dass Revolutionen immer etwas Gutes gewesen seien, weil es da immer um Klassenkampf ging, alle Mittel waren erlaubt. "Und jede Änderung, wurde uns erzählt, führte zu einer Verbesserung, zu einer Befreiung. Ich weiß nicht, ob das stimmt." Dabei lacht der Autor.

Marie Antoinette als Sinnbild für die Absurdität der Gesellschaft

Marlène Jeffré spielt die Titelrolle und hatte hinsichtlich ihrer Person im Stück auch so ihre Fragen. Sie sagte MDR KULTUR, dass sie gar nicht so viel über Marie Antoinette gewusst habe. Ihr Kenntnisstand war, dass sie die letzte französische Königin und Königin des Rokoko war und dass sie geköpft wurde. "Und als ich dann kapiert habe, dass sie in einem Paralleluniversum lebt, eigentlich fast eine Außerirdische ist, und dass ich das verkörpern muss, um diese Absurdität und die Skurillität dieser Welt und dieser Gesellschaft herauszuschälen, da ging es mir dann besser", so Jeffré.

Peter Förster lässt Marie Antoinette in seinem Stück sagen: "Scheiß Franzosen, ihr. Was bildet ihr euch ein? Ich fasse es nicht! Das darf alles wahr nicht sein. Bei mir daheim, im schönen Österreich, gehört kein Fußballklub einem orientalischen Scheich. Wir lieben unsere Heimat, unsere Berge, unsere Täler. Da wird niemand für Gänsepastete zum Tierquäler."

Spannt den Bogen ins Heute

Deutlich zu merken ist hier, dass Förster Zeit und Raum als dialektisch aufzufassende Größen einsetzt – ebenso wie Trauer und Spaß, wie Simon Altmann als Ludwig XVI. am eigenen Leib erfährt: "Ja, also, es war wirklich sehr spannend, wie ich mir vorgestellt habe, wie es ist, wenn man jetzt zum Schafott geht. Da habe ich ich mir gedacht, es muss etwas sehr Trauriges, Tiefes sein. Aber da haben wir dann daran gearbeitet, dass es eben nichts Überschweres hat vor der Pause, sondern eher was Leichtes."

Einen letzten Wunsch habe ich, nur eines wünsche ich mir: Ich trinke zum Abschied ein frisch gezapftes Feldschlößchen-Bier. aus "Marie Antoinette – Revolutionen sind nicht nett"

Und so sagt Ludwig der XVI. im Stück: "Einen letzten Wunsch habe ich, nur eines wünsche ich mir: Ich trinke zum Abschied ein frisch gezapftes Feldschlößchen-Bier. Danach die Guillotine auf mich niedersause, macht was aus eurem Leben – hier ist jetzt Pause."

Komödie mit Tiefgang und Moral

Versuchen wir es doch alle einmal mit ein wenig Anstand, Würde, Respekt, Rücksicht, ein wenig Frohsinn. Vielleicht bekommen wir dann ein Leben, ohne uns gegenseitig zu Erschlagen hin. aus "Marie Antoinette – Revolutionen sind nicht nett"