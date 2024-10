Die Dresdner Polizei hat die ersten zwei Aufenthaltsverbote für Bereiche der Innenstadt ausgesprochen. Vom Verbot betroffen sind ein 36 Jahre und ein 39 Jahre alter Tunesier. Sie dürfen in den nächsten drei Monaten nicht mehr den Wiener Platz und die Prager Straße betreten. Die beiden Männer waren dort in diesem Jahr bereits mehrfach erwischt worden, weil sie mit Drogen handelten. Einem werden darüber hinaus Diebstähle, Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen.

Die Prager Straße und der Wiener Platz seien seit längerer Zeit ein Schwerpunkt für die Dresdner Polizei. Das Sicherheitsgefühl von Anwohnern, Gästen und Gewerbetreibenden sei dort zum Teil nachhaltig gestört, erklärte Polizeipräsident Lutz Rodig. "Neben unseren Ermittlungen und der erhöhten Präsenz in dem Bereich sind die Aufenthaltsverbote ein weiterer Baustein des polizeilichen Einsatzkonzepts, um die Situation in der Innenstadt wieder zu verbessern", so Rodig.