Besucher erwarten bereits am Freitagabend etliche Konzerte von Klassik bis Rock. Erster Höhepunkt am Sonnabend ist von 11 bis 13.30 Uhr ein bunter Festumzug über die Pillnitzer Landstraße. Auf dem Dorfplatz Loschwitz will ein Slackliner atemberaubende Hochseilfertigkeiten präsentieren und ein Gebärdenchor singt auch für Gehörlose verständliche Lieder. Einblick in das umfangreiche Programm gibt es online auf der Internetseite des Elbhangfestes.