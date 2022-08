Die Dresdner Polizei hat gegen einen Beamten der Bereitschaftspolizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet. Anlass ist ein Einsatz am vergangenen Samstag, als Polizisten am Abend eine nicht genehmigte Musikveranstaltung auflösten, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte.