Bildrechte: Stadt Königsbrück

Kurzporträt Das Erlebnisbad Königsbrück

Hauptinhalt

Kategorie: Freibad

09. Juli 2024, 08:48 Uhr

Sommerzeit ist Badezeit. In Sachsen fällt die Wahl schwer, denn es gibt viele schöne Seen und Freibäder. Einige von ihnen stellen wir im Kurzporträt vor. Welche besonderen Angebote gibt es für Kinder? Wie sieht es mit der Verpflegung vor Ort aus? Und was hat das Bad sonst noch zu bieten? Außerdem gibt es eine Karte mit zahlreichen weiteren Bademöglichkeiten in Sachsen.