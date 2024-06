Ich frage mich - wie sieht es eigentlich mit der Barrierefreiheit für ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen aus? Man könne auch einen Termin per Telefon anfragen oder per Mail beantragen, erklärt die Stadt. Ich probiere es aus. Unter der angegebenen Rufnummer antwortet eine Computerstimme, ich solle online einen Termin buchen. Eine Anruf-Option gibt es nicht. Zack, ist der Anruf von der KI-Sprachsoftware der Behörde beendet.

Bleibt die Variante E-Mail für Senioren. Ob das für sie so einfach ist? Mein Opa jedenfalls hat noch nicht einmal eine E-Mail-Adresse. Selbst wenn, es würde sich wahrscheinlich auch hinziehen. "Die Mitarbeiter erhalten über 100 E-Mails am Tag, welche zeitnah bearbeitet und beantwortet werden. Die Bürger werden telefonisch kontaktiert und es wird eine zeitnahe Terminvereinbarung vorgenommen", erklärt die Stadt.

Warum muss ich eigentlich digital einen Termin vereinbaren, um dann einen analogen Antrag auszufüllen? Warum ist es nicht möglich, einfach hinzugehen und zu warten, wie früher? Bindet nicht das Terminmanagement so viel Zeit, dass Anträge längst bearbeitet sein könnten? "Der Fahrerlaubnisbehörde ist es bewusst, dass ein Terminvergabesystem und die gleichzeitige Bearbeitung von Terminanfragen per E-Mail und Hotline mehr Personal bindet", erklärt die Stadt. "Jedoch wiegen die Bürgerfreundlichkeit und der dringende Bedarf kurzfristiger Termine, ohne das vorhandene Personal weiter zu belasten, höher."

Es ist der 31. Mai, ich starte meinen nächsten Versuch. Ich gehe in das Bürgeramt in der Altstadt, um ein biometrisches Passbild zu machen. Es gibt dort einen Automaten, allerdings werden die digitalen Aufnahmen nur an die Pass- und Meldestelle weitergeleitet, die Führerscheinstelle ist als Option nicht angegeben. Ein Ausdruck ist nicht möglich. Das darf doch nicht wahr sein! Eine Drogerie erscheint als Retter in der Not. Dort machen Mitarbeiter biometrische Passbilder für acht Euro.