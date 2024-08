Auch der zweite verurteilte Täter wegen des Juwelendiebstahls im Grünen Gewölbe hat am Freitag seine Haftstrafe angetreten. Das bestätigte die Senatsverwaltung Berlin auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Demnach habe sich der 28 Jahre alte Rabieh Remmo im offenen Vollzug Berlin zum Strafantritt gemeldet, um seine Reststrafe anzutreten. Bereits am Montag, 19. August, hatte sich Bashir Remmo zum Haftantritt fristgemäß gemeldet, betätigten die Behörden.



Offenbar hatte es im Informationsfluss zwischen der Sensatsverwaltung für Justiz in Berlin und der Staatsanwaltschaft Dresden Lücken gegeben. Denn bis Donnerstag hieß es, dass sich am vergangenen Montag keiner beiden Männer zum Haftantritt im offenen Vollzug gemeldet habe. Das hatte zunächst auch MDR SACHSEN so berichtet.

