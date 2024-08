Hitze kann nur schwer absorbiert werden

Gleichzeitig fehlten Meteorologin Ziemann zufolge Brunnen, Bachläufe, Teiche, Flüsse. Die Hitze könne durch alle diese Faktoren nur schwer absorbiert werden. "Die Elbwiesen in Dresden sind wesentlich kühler, doch die kühle Luft hat wenig Chance, in die Stadt zu dringen. Kalte Luft fällt nach unten, man bräuchte eine Neigung und die passenden Luftschneisen, damit die kühle Luft von den Elbwiesen in die Stadt hineinfließen kann."

"Kaltluftschneisen müssen gewährleistet sein", erklärt auch Christoph Schünemann, Physiker am Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in Dresden. "In Dresden liegen die Kaltluftschneisen beispielsweise in Gorbitz und führen die Kesselsdorfer Straße entlang, auch die Dresdner Südhöhe ist wichtig. Jeder Hang, der nicht bebaut ist und kalte Luft bringt, ist Gold wert."

Bildrechte: Christoph Schünemann

Jeder Hang, der nicht bebaut ist und kalte Luft bringt, ist Gold wert. Dr. Christoph Schünemann Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in Dresden

Was unternimmt Dresden gegen die Hitze? Stichwort Trinkbrunnen

Dresden bewirtschaftet derzeit zehn Trinkbrunnen im öffentlichen Raum. Ein elfter Trinkbrunnen am Trachenberger Platz wird gerade fertiggestellt. Aktuell prüft Dresden drei neue Standorte am Martin-Luther-Platz, am Schillerplatz und dem Jorge-Gomondai-Platz. Zudem will die Stadt im Rahmen größerer Bauprojekte wie der Sanierung der Königsbrücker Straße weitere Trinkbrunnen errichten.



Trinkwasserbrunnen gibt es unter anderem am Alaunplatz, am Bönischplatz in der Johannstadt, auf der Lignerallee, dem Neumarkt und dem Postplatz. Eine vollständige Übersicht gibt es hier. Gleichzeitig kooperiert Dresden mit vielem Institutionen sowie Kneipen und Cafés zum Nachfüllen der Trinkflaschen. Hier kann jeder Passant problemlos seine Trinkflaschen nachfüllen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Baden: Wann machen die Freibäder endlich länger auf?

Kostenfreie und kostengünstige Möglichkeiten zur Abkühlung und zum Baden werden in vielen Städten großgeschrieben. "Wir haben das Georg-Arnhold-Freibad während unserer Saison bereits täglich bis 21 Uhr geöffnet. Eine Verlängerung der Öffnungszeiten in anderen Freibädern kann personell nicht abgesichert werden", sagt Sportbürgermeister Jan Donhauser.



Die Eintrittsgelder seien in Dresden vor allem für Kinder im deutschlandweiten Vergleich "sehr human". Die Badestellen in Weixdorf und Weißig könnten kostenfrei genutzt werden.

Bildrechte: IMAGO/C3 Pictures

Wie viel Bäume pflanzt Dresden zum Hitzeschutz?

Paris hat seit November in der Stadt 25.000 Bäume gepflanzt, um Schatten zu spenden. Auch Leipzig pflanzt 1.000 zusätzliche Straßenbäume. "Die gefühlte Temperatur zwischen einem Baumschatten und einer besonnten Fläche unterscheidet sich um etwa zehn Grad Celsius", sagt TU-Meteorologin Ziemann.



"Es ist extrem wichtig, Baumfällungen genau unter die Lupe zu nehmen. Bis ein großer Baum seine Wirksamkeit entfaltet, dauert es oft Jahrzehnte. Eine Ersatzplanung außerhalb der Hotspots hilft nur wenig. Wir sollten unsere Bäume wie Juwelen behandeln. Und auch an Wiesenflächen denken." Es sei nicht mehr zu verantworten, ausgewachsene Bäume zu fällen.

Wir sollten unsere Bäume wie Juwelen behandeln. Es ist nicht mehr zu verantworten, ausgewachsene Bäume zu fällen. Astrid Ziemann Meterologin TU Dresden

Bildrechte: Dr. Astrid Ziemann



Dresden plant keine neuen Bäume zum Hitzeschutz. Im Gegenteil, die Zahl der Bäume nimmt in Dresden kontinuierlich ab. Im Jahr 2023 wurden 876 Bäume im öffentlichen Raum gefällt. Gepflanzt wurden allerdings nur 830 neue Bäume, das ist ein Verlust von 46 Bäumen. Hinzu kommen die Verluste auf Baugrundstücken, allein auf der Baustelle im Gleisdreieck hinter dem Bahnhof Dresden-Neustadt sind laut Bebauungsplan 122 Bäume ausgewachsene Bäume, mehrheitlich am Grundstücksrand, gefällt worden.

Über 30 Grad im Patientenzimmer: Was tut das Städtische Klinikum?

Das Städtische Klinikum setzt laut der Stadt vor allem auf Außenjalousien und Lüftungssysteme. Besonders sensible Bereiche wie OP-Säle, Intensivstationen und die Notaufnahme sind klimatisiert. Um hohe Temperaturen in Gebäuden mit großen Fensterflächen zu vermeiden, prüft das Klinikum aktuell die Nachrüstung von Thermoschutzfolien an den Fenstern der Pflegestationen. Gleichzeitig hat es bei Sanierungen Abluftkühlungen und Sonnenschutz installiert (Haus R, Haus N am Standort Friedrichstadt). Bei den Häusern C und K sei auf eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise geachtet wurden.



Auch am Standort Neustadt wurden Abluftkühlung und außenliegender Wärmeschutz installiert. Seit 2023 kümmern sich zwei Klimamanager im wahrsten Sinne des Wortes um ein gutes Klima. "Zusätzlich konnte die Klinik 1,9 Millionen Fördermittel des Bundes einwerben, um den Krankenhauspark Friedrichstadt als grünes Herzstück aufzuwerten", erklärt die Stadt.

Bildrechte: Städtisches Klinikum Dresden

In Paris werden alle Schulhüfe begrünt. Ist das auch für Dresden geplant?