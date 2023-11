Nach einem Großeinsatz der Polizei am Montag wird nun gegen eine 35 Jahre alte Frau wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Das teilte Polizeisprecher Marko Laske MDR SACHSEN mit. Außerdem prüfe die Polizei derzeit, ob die Frau für die Kosten des Einsatzes aufkommen muss. In welchem Rahmen sie sich bewegen, konnte die Polizei am Dienstag allerdings nicht sagen.



Der Einsatz hätte zehn Stunden gedauert, an dem Fall arbeiteten 180 Polizistinnen und Polizisten, aber nicht alle seien die ganze Zeit über im Einsatz gewesen. Ein Hubschrauber der Bereitschaftspolizei sei angefordert worden und alles in allem komme es selten vor, dass Polizeieinsätze in Rechnung gestellt werden, wie ein weiterer Sprecher der Polizei einordnete. Die Kosten dafür zu ermitteln, werde demnach eine Weile dauern.