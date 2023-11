Die Polizei sucht im Dresdner Stadtteil Prohlis weiterhin nach einem Kind, das möglicherweise Opfer einer Straftat geworden ist. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist das Suchgebiet ausgedehnt worden. 90 Beamte durchkämmen demnach Wälder und Grünanlagen, 90 weitere Polizisten arbeiten an dem Fall. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Passantin am Montagmorgen beobachtet, wie ein Mädchen mit Schulranzen von einem Unbekannten in der Nähe der Gamigstraße bedrängt wurde. Sie meldete gegen 9 Uhr ihre Beobachtungen per Notruf bei der Polizei. Der Mann hielt demnach das Kind zunächst fest. Kurz darauf konnte sich das Mädchen losreißen und rannte weg. Der Mann soll dem Kind gefolgt sein.