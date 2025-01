"Seit Januar zahlen wir für das Essen unserer Krippen- und Kitakinder 6,45 Euro. Gegen diese unverschämten Preise möchten wir uns zur Wehr setzen. In vielen Firmenkantinen ist das Essen in Erwachsenenportion günstiger als in unserer Einrichtung für Kinder von 1 bis 6 Jahren", sagt Anne Dechant und fasst damit die Haltung des Elternbeirats der Kita Kunterbunt in Weinböhla zusammen. "Teilweise essen die Kinder eine halbe Kartoffel mit Soße oder ein Fischstäbchen mit zwei Löffeln Kartoffelbrei. Und egal wieviel das Kind isst, man zahlt die 6,45 Euro und hat keine andere Wahl."