Wegen der angespannten Haushaltslage von Dresden hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vorgeschlagen, die Gebühren für die Kinderbetreuung zu erhöhen. "Wir haben in Dresden überproportional subventioniert, haben aber eine Kostenentwicklung in den Kitas, die in den letzten Jahren eine Verdopplung der Aufwendungen für die Landeshauptstadt vorsieht", begründet Oberbürgermeister Dirk Hilbert den Schritt.

Das städtische Haushaltsloch dürfe nicht auf Kosten von Familien und den Kleinsten gestopft werden, so die Position von Ludewig. "Die geplante Erhöhung der Elternbeiträge für Krippen, Kitas und Horte bis zu 43 Prozent ist inakzeptabel und belastet diejenigen, die ohnehin bereits an ihre finanziellen Grenzen stoßen. Besonders stark betroffen wären die Krippen, in denen die Gebührensteigerung am größten ausfallen soll."