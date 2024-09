Fehlende Eigenmittel bedeuten auch den Ausfall von Fördergeldern. So müsste das Deutsche Hygiene-Museum nicht nur mit einem Verlust von 665.000 Euro rechnen. Da das Haus als Stiftung paritätisch von Stadt und Freistaat gefördert wird, verdoppelt sich die Einsparsumme: "1,33 Millionen weniger, die atmen wir tatsächlich nicht mehr so weg", kommentierte Museumsdirektorin Iris Edenheiser bei MDR KULTUR. Sie verwies darauf, dass das Ausstellungsprogramm bereits jetzt komplett aus Drittmitteln finanziert werde. Es sei ein Teufelskreis, so die Direktorin im Magazin artour: Weniger Geldmittel bedeuten weniger Sonderausstellungen, damit weniger Publikum und Aufmerksamkeit und schließlich weniger Finanzierung.

Bildrechte: Anja Schneider