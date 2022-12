Der Dresdner Kreuzchor hat seine Adventstournee abgebrochen. Grund dafür ist der hohe Krankenstand bei den Kruzianern, wie das Ensemble mitteilte. Deshalb mussten drei Konzerte in Magdeburg, Stade und in der Elbphilharmonie Hamburg abgesagt werden. In der "Elphi" ist kurzfristig der Tölzer Knabenchor eingesprungen.

Der Knabenchor hatte die Konzertreise unter Leitung von Kreuzkantor Martin Lehmann am vergangenen Sonntag begonnen. Zu den bisherigen Tourneestationen gehörten unter anderem Bad Elster, Gotha und Fürth. In Dresden will der Knabenchor in der Vorweihnachtszeit aber wie geplant auftreten. Am dritten Adventswochenende steht das Weihnachtsoratorium in der Kreuzkirche an.