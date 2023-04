Am Sonntag ist die Dresdner Parkeisenbahn in ihre mittlerweile 74. Fahrsaison gestartet. Der Saisonstart fiel auch in diesem Jahr traditionell auf das Wochenende vor Ostern. Wie die Schlösserverwaltung mitteilte, verkehren die Mini-Züge bis Ende Oktober jeweils mittwochs bis sonntags. Gäste können an insgesamt fünf Bahnhöfen aus- oder zusteigen. Die Wagen werden von zwei Elektro-Loks über die fünfeinhalb Kilometer lange Runde gezogen, bei guter Witterung kommt an Wochenenden und Feiertagen auch eine der Dampfloks zum Einsatz.