Bei Kontrolle überfahren Trauerbeflaggung nach Tod eines Polizisten aus Sachsen

08. Januar 2025, 08:01 Uhr

In Dresden und im Land Brandenburg gilt am Mittwoch Trauerbeflaggung. Damit soll dem Polizeibeamten gedacht werden, der am Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle ums Leben kam. Der 32-Jährige war in der Polizeidirektion Dresden im Bereich Kfz-Kriminalität eingesetzt und war am Dienstag im Süden Brandenburgs einem mutmaßlichen Fahrzeugdiebstahl auf der Spur.