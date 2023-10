Am Amtsgericht Dresden hat am Mittwoch der Prozess gegen ein Mitglied der Klimaschutz-Bewegung "Letzte Generation" begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Nötigung vor. Sie soll sich im März dieses Jahres am Haltepunkt Freiberger Straße in Dresden gemeinsam mit weiteren Klimaschützern auf die Straße geklebt und den Verkehr blockiert haben.