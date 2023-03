In Dresden haben Protestierende des Bündnisses "Letzte Generation" erneut eine Straßenkreuzung blockiert und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Mittwochnachmittag beeinträchtigten rund 25 Menschen an der Ecke Ammonstraße/Freiberger Straße am World Trade Center den Verkehr. Wie die Polizei mitteilte, klebten sich einige Personen auf die Straße und aneinander.