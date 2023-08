Grundsätzlich spricht sich Vattenfall aber nicht gegen die Technologie von Pumpspeicherwerken aus. Im Gegenteil: "Wir haben unlängst (...) einen Ausblick auf ein mögliches neues Pumpspeichervorhaben in Thüringen gegeben, das ab 2030 in die Realisierung gehen könnte, sofern die Marktbedingungen und die regulatorischen Rahmenbedingungen dies zulassen", betont Vattenfall. In Sachsen betreibt das Unternehmen noch das Pumpspeicherwerk in Markersbach im Erzgebirge, das seit 1981 am Netz ist.