Der Energiekonzern Vattenfall will ein Pumpspeicher-Projekt im Thüringer Schiefergebirge weiterentwickeln. Nach Unternehmensangaben wurde deshalb am Montag eine Projektgesellschaft gekauft - die WSK Puls GmbH, ein Tochterunternehmen des österreichischen Baukonzerns Strabag SE. Demnach war die WSK Puls GmbH mit Sitz in Erfurt bislang verantwortlich für das Vorhaben Wasserspeicher-Kraftwerk Leutenberg/Probstzella im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.