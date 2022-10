Die erste Produktionsstätte in Schwarze Pumpe in der Lausitz wird gerade gebaut und damit biegen auch die Thüringer Forscher und Entwickler vom Fraunhofer IKTS in Hermsdorf und Arnstadt auf die Zielgerade ab. Der große Vorteil ihrer Erfindung: Die Rohstoffe sind weltweit nicht limitiert und müssen auch nicht so kritisch gewonnen werden, wie eben unter anderem Lithium oder Kobalt.

Alles, was wir für die neuen Akkus brauchen, ist ausreichend verfügbar, sagt Prof. Stelter. Wir reden von Natrium, Nickel (oder Eisen) und Keramik und landen am Ende bei Preisen, die sich sehen lassen können.

Um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was die neuen Natrium-Akkus können, schauen wir uns noch einmal ein Pumpspeicherwerk an. Über Goldisthal wurde 1965 das erste Mal nachgedacht, dann wurde geplant und gerodet und das Projekt wieder gestoppt. 1988 ging‘s weiter. 1993 startete das Planfeststellungsverfahren für den umstrittenen Bau. 2003 war die Eröffnung. Alleine die ersten Rodungen in den 1970er-Jahren kosteten zwei Quadratkilometer Wald = 200 Hektar = 200 Fußballfelder. Das Ganze als Natrium-Akkuspeicher ausgelegt, hätte nur sehr wenige Fußballfelder verbraucht und auch keine Berge umgestaltet. So könne ein kleineres Pumpspeicherkraftwerk durch Batteriecontainer auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern ersetzt werden, sagte Michael Stelter vom Fraunhofer IKTS in Arnstadt.