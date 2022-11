Wegen des Verdachts der Nutzung manipulierter Kassen haben Ermittler mehr als 25 Restaurants sowie Privat- und Geschäftsräume im Großraum Dresden durchsucht. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, Jürgen Schmidt, MDR SACHSEN. Einsätze fanden demnach auch in Köln, Koblenz und Kempten statt. Die Staatsanwaltschaft Köln ist an den Ermittlungen gegen insgesamt sieben Beschuldigte beteiligt. Insgesamt wurden mehr als 30 Objekte in vier Bundesländern durchsucht.