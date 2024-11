Roland Kaiser Nach Ansturm auf Kaisermania-Tickets in Dresden nur noch Wartelisten für Fans

Unterdessen werden bei Ebay Stehplätze für das erste Konzert von Roland Kaiser Ende Juli am Elbufer für 299 Euro angeboten. Doch der Veranstalter warnt vor solchen Ticketverkäufen bei Kleinanzeigen und Ebay und betont: "Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss." Der offizielle Fansale von legal gekauften Tickets anderer Fans beginnt demnach am 22. November 2024.

Roland Kaiser will mit vier Shows wieder seine Fans in Dresden begeistern. Die Konzerte sind für den 25. und 26. Juli sowie den 8. und 9. August geplant, teilte der Veranstalter mit.Erstmals ist zwischen den Auftritten eine Woche lang Pause. Der Hintergrund ist, dass Anfang August die Sportveranstaltung "The Finals" an verschiedenen Sportstätten in Dresden stattfindet. Zu den Roland-Kaiser-Konzerten im nächsten Jahr wird mit rund 50.000 Besuchern gerechnet.