Am Donnerstagabend haben mehrere hundert Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer vor dem Dresdner Rathaus demonstriert. Auf Spruchbändern forderten sie die Rettung der Schulsozialarbeit. Kommunalpolitiker von Bündnis 90/Grüne haben zudem vor einem sozialen Kahlschlag im von Plattenbauten dominierten Stadtteil Prohlis gewarnt. Dort dürfe weder in der Kinder- und Jugendhilfe, der Familienhilfe, der Sozialarbeit in den Schulen und Horten noch in der Migrationssozialarbeit auch nur ein Cent gekürzt werden, verlangte Stadtbezirksbeirätin Julia Günther (Grüne).