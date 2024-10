BSW ruft SPD zurück an den Verhandlungstisch

Die Co-Landes- und Fraktionsvorsitzende des BSW in Sachsen, Sabine Zimmermann, kritisierte die Unterbrechung. "Wir wollten uns gerade in der Arbeitsgruppe zu Gesundheit und Soziales mit den Vertretern der CDU und SPD treffen, um für Sachsens Gesundheitssystem die richtigen Weichen zu stellen, da erklärte die SPD die Sondierungsgespräche auf einmal für unterbrochen." Sie forderte die SPD dazu auf, "schleunigst an den Verhandlungstisch zurückzukehren".

Am kommenden Montagmorgen soll es zunächst ein klärendes Gespräch der Spitzenrunde von CDU, SPD und BSW geben, bestätigte Homann dem MDR. Die SPD brauche Klarheit darüber, ob eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist. Man strebe eine stabile Regierung an, aber nicht um jeden Preis. Homann zog Parallelen zu den schwierigen Verhandlungen in Thüringen.



Medienberichten zufolge soll vor allem die SPD verärgert sein, weil sich der Untersuchungsausschuss gegen die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) richten soll. Sie war SPD-Spitzenkandidatin im Landtagswahlkampf. Es gehe nicht, dass das BSW einerseits mit SPD und CDU eine Regierung bilden wolle und andererseits mit der AfD zusammen gegen Köpping vorgehe, hieß es.