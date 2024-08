Das Institut für Staatspolitik, gegründet 2000 von Götz Kubitschek, war ein rechtsextremes Institut mit Sitz in Schnellroda, Sachsen-Anhalt. Es galt als eine Plattform für völkische und nationalistische Ideologien und diente als Netzwerkknoten für die extrem rechte Szene in Deutschland. Das Institut organisierte unter anderem Konferenzen und Veranstaltungen, bei denen radikale politische und gesellschaftliche Ideen propagiert wurden.



Das Institut für Staatspolitik wurde 2021 aufgelöst, als es aufgrund seiner rechtsextremen Ausrichtung und seiner Rolle im politischen Diskurs zunehmend in die Kritik geriet. Es war ein zentraler Punkt für die Verbreitung von Ideologien, die als bedrohlich für die demokratische Ordnung angesehen wurden.