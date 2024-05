In Dohna starb ein 36 Jahre alter E-Bike-Fahrer. Er war in der Nacht zum Mittwoch in einer Kurve von der Straße abgekommen, gegen einen Bordstein gestoßen und gestürzt. Dabei habe er sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.