Am Oberlandesgericht Dresden soll am Montagvormittag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Kämpfer der Dschihadisten-Miliz "Islamischer Staat" – kurz IS – beginnen. Der Generalbundesanwalt wirft dem 1991 geborenen Iraker unter anderem die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Er soll sich 2013 dem IS angeschlossen und von 2014 bis 2017 aktiv an militärischen Aktionen teilgenommen haben, darunter am Kampf um die irakische Erdölraffinerie Baidschi. Zudem habe der Mann im Nordirak als Geheimpolizist und zuletzt in der Rüstungsproduktion für den IS gearbeitet, so die Bundesanwaltschaft.