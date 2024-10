Zu wenig Raucher F6-Zigarettenfabrik in Dresden macht dicht

Philip Morris International will seine Zigarettenfabrik in Dresden schließen. Der geplante Schritt wurde damit begründet, dass die Nachfrage nach Zigaretten in Europa deutlich zurückgegangen sei.

Man habe alle möglichen Optionen zur Anpassung der Produktion sorgfältig geprüft, so Philip Morris. Nun habe man beschlossen, die Produktion in der Dresdner Fabrik in der ersten Hälfte des kommenden Jahres einzustellen. In Dresden arbeiten gut 270 Beschäftigte in der früheren F6-Zigarettenfabrik. Aktuell wird hier Feinschnitttabak verarbeitet, der unter anderem in Dosen und Boxen verkauft wird.