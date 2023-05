Ingo Düring von der Bürgerinitiative ist auch darüber frustriert, wie wenig die Bürgerschaft in die Planungen einbezogen wird: "Die Bürgerschaft wurde zum Beispiel aus Stadtratssitzungen in Dohna und Heidenau, in denen der aktuelle Stand vorgestellt wurde, ausgeschlossen. Für eine nicht öffentliche Sitzung lag aber kein sachlicher Grund vor. Und auch in der vergangenen Woche war in einer Informationsveranstaltung für die Stadträte aller drei Städte keine Bürgerschaft zugelassen. Doch die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Informationen zu solchen Planverfahren", sagte Düring in seiner Rede auf dem Marktplatz in Pirna und erhielt dafür Applaus.