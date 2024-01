Der 68-Jährige Peter Rentzsch aus dem Dohnaer Ortsteil Borthen ist Deutscher Meister im "Mensch, ärgere Dich nicht". 200 Spielbegeisterte haben am Wochenende um diesen Titel der gewürfelt. Der Jurist hatte als Erster im Finale seine vier Spielhütchen im Ziel. Und so geht der riesige Wanderpokal aus Sandstein mit nach Hause zum Ruheständler. Vorjahressieger Niclas Müller (20) aus Leipzig war wieder mit am Start - und hat sich über sein frühes Ausscheiden vermutlich geärgert.

Bildrechte: Daniel Förster



Bester Junior kommt aus Berlin

Neben dem Deutschen Meister wurde auch der beste Junior in einer separaten Wertung geehrt: Der elfjährige Malte Holk (11) aus Berlin Marienfelde wurde bei der Siegerehrung prämiert. Sämtliche 200 Startplätze waren diesmal frühzeitig bereits im September 2023 vergeben, genau 200 Teilnehmer waren am Start. Gewürfelt wurde in der Marie Curie Schule - an insgesamt 40 Tischen. Wie die Stadt Dohna als Ausrichter mitteilte, waren die jüngsten Teilnehmenden acht Jahre alt, die ältesten waren älter als 80.

Bildrechte: Marko Förster

Nach Original-Regeln gespielt