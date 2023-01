Dohna bei Dresden Leipziger gewinnt die Deutsche Meisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht"

In Dohna im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist am Sonnabend der Deutsche Meister im Spiel "Mensch ärgere dich nicht" gekrönt worden. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Jung bis Alt traten gegeneinander an. Am Ende hat sich ein Azubi durchgesetzt, der mit seiner Familie schon siegessicher aus Leipzig angereist war.