In 40 Meter Höhe hat der Dresdner Seil-Akrobat Ruben Langer am Freitag einen Weltrekord auf dem Hochseil aufgestellt. In Hohnstein in der Sächsischen Schweiz balancierte der 27-Jährige rund 80 Meter über den Bärengarten unterhalb der Burg. Das Besondere: Beide Seilenden waren nicht wie sonst üblich an Felsen oder Bäumen befestigt, sondern wurden jeweils von 40 kräftigen Helferinnen und Helfern gehalten. Im Fachjargon spricht man deshalb von einer sogenannten Human Powered Highline.