Röhrende Motoren und starke PS sind bei Autorennen angesagt. Einige Kfz-Lehrlinge aus Pirna tüftelten lieber an leisen, Wasserstoff-Modellen. In dieser Woche starten sie bei der Weltmeisterschaft in den USA. Ihrer Berufsschule BSZ "Friedrich Siemens" in Pirna (BSZ) zufolge messen sich die "Hydrogenschrauber" bis zum 12. September in Kalifornien mit 28 Teams aus 13 Ländern. Als Sieger des Deutschen H2 Grand Prix in Chemnitz hatten sie sich mit einem anderen Sachsen-Team für das Weltfinale qualifiziert.