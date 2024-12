Proteste und offener Brief an Regierung

Am Samstagabend hatten in Freital noch mehrere hundert Menschen für den Erhalt der Geburtenstation, der Kinderklinik und der Gynäkologie demonstriert. Oberbürgermeister Uwe Rumberg (parteilos) kritisierte, die Helios-Gruppe habe die Stadt erst rund zwei Wochen vor der Schließung über ihre Pläne informiert. Etwa 120.000 Menschen aus dem Einzugsgebiet seien davon betroffen. Rumberg und weitere Bürgermeister forderten die sächsische Landesregierung in einem offenen Brief auf, sich für den Erhalt der Kinder- und Frauenklinik einzusetzen.

Die Schließung der Geburtenstation, Kinderklinik und Gynäkologie im Freitaler Krankenhaus sei ein harter Schlag ins Gesicht für die Bürgerinnen und Bürger der Region, heißt in dem Brief. "Für viele Patienten bedeutet es, deutlich längere Wege in Kauf zu nehmen, was gerade in Notfällen kritisch sein kann", so die Bedenken.

Bildrechte: MDR