In der Weißeritztal-Klinik in Dippoldiswalde werden ab 1. Januar 2024 keine Patientinnen und Patienten mehr stationär aufgenommen. Sie haben weitere Wege in ein Krankenhaus. Der Betreiber Helios will die stationäre Versorgung auf das Krankenhaus in Freital konzentrieren. Dippoldiswalde soll dafür zum Gesundheitszentrum mit zehn Praxen verschiedenster Fachrichtungen und einer Notfallambulanz umstrukturiert werden, teilte die Klinik-Kette mit. Demnach soll die medizinische Versorgung der Menschen in jedem Fall sichergestellt werden.