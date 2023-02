Sanierungsverfahren läuft Sächsische Sandsteinwerke in Pirna sind pleite

Die Sächsischen Sandsteinwerke waren unter anderem am Bau der Dresdner Frauenkirche beteiligt sowie an Restaurierungen vieler Schlösser. Jetzt ist das Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten.