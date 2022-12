Dresden Staatsanwaltschaft ermittelt nach Geiselnahme in Altmarktgalerie zu Herkunft der Waffe

In der Altmarktgalerie in Dresden nahe des Striezelmarktes war es am Sonnabendvormittag zu einer Geiselnahme gekommen. Mit einem Großeinsatz von 300 Beamten gelang es der Polizei, die Geiseln - eine Frau und ein Kind - unverletzt zu befreien. Eine dritte Geisel war zwischenzeitlich in der Gewalt des mutmaßlichen Täters, konnte jedoch fliehen. Die Mutter des Geiselnehmers war bereits am Morgen in ihrer Wohnung in Dresden-Prohlis tot aufgefunden worden.