Nach Geiselnahme Chorprogramm auf Striezelmarkt fällt aus

Der Striezelmarkt in Dresden hat nach der Geiselnahme in der Innenstadt wieder geöffnet. Auf das Bühnenprogramm müssen Gäste heute jedoch verzichten. Vonseiten des Marktes wird die Entscheidung mit "Pietät" begründet. Gleichzeitig habe es Absprachen mit den Sicherheitsbehörden gegeben und der Markt hat eine Freigabe zur Wiedereröffnung erhalten.

Weitere Veranstaltungen am Nachmittag oder Abend sind innerhalb der Stadt auf Anfrage von MDR SACHSEN nicht abgesagt worden. Es wird dennoch geraten, bei Unsicherheit bei den Verantaltenden nachzufragen, ob und wann die Programme stattfinden. Beim Boulevardtheater Dresden wurde das Abendprogramm um eine halbe Stunde verschoben.

Am Sonnabend kam es im Laufe des Vormittags zu einer Geiselnahme, verbunden mit einem Großeinsatz von Polizei und Spezialeinheiten in der Dresdner Innenstadt. Diese wurde inzwischen beendet, die Geiseln kamen äußerlich unversehrt frei, der Geiselnehmer starb. Zuvor war eine tote Frau in Dresden gefunden worden, die Mutter des späteren Geiselnehmers.