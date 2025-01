Polizeisprecher Thomas Geithner sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN, dass Riesa vor dem größten Polizeieinsatz in seiner Geschichte stehe: "Die Riesaer werden sicherlich am Samstag große Augen machen. Es gab meines Erachtens in dieser Stadt noch nie ein Polizeieinsatz in dieser Größenordnung." Die Innenstadt werde am Vormittag de facto zum Erliegen kommen, sagte Geithner. Man habe bereits vor Weihnachten mit den Gewerbetreibenden Kontakt aufgenommen und sie auf die bevorstehenden Einschränkungen hingewiesen. "Ich denke, dass man versuchen sollte, die Innenstadt zu meiden.