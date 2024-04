Per Videoschalte haben die Kameraden der Zeithainer Feuerwehr jetzt erstmals Videobilder von Drohnen in Echtzeit ausgewertet. Für die Feuerwehrleute ist das eine deutliche Verbesserung. "Bisher wurden die Bilder zunächst per USB-Stick auf den Computer übertragen und konnten so erst mit einer zeitlichen Verzögerung angesehen werden", erklärt der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr Zeithain, Andreas Heinzel. Vor allem bei Großbränden wie in der Gohrischheide, habe sich das als Knackpunkt erwiesen, erklärt Heinzel den Wunsch nach der technischen Neuerung.